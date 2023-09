Us Open 2023 | Swiatek asfalta Juvan | avanti Ostapenko e Muchova

(Di venerdì 1 settembre 2023) Prosegue lo Usfemminile. Dominantechela qualificata6-0 6-1 in 50 minuti di gioco. La numero uno del tabellone affronterà agli ottavi, che ha battuto in rimonta l’americana Pera 4-6 6-3 6-3. Continua la grande stagione di, che ha battuto la tennista di casa Townsend in due set con il punteggio di 7-6(0) 6-3. La ceca se la vedrà con Wang, uscita vincente dalla sfida con Schmiedlova al terzo set. Prosegue il torneo da sogno di Caroline Wozniacki, numero 623 della classifica Wta. La 33enne danese l’ha spuntata al terzo set sull’americana Brady con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Agli ottavi la aspetta una tra Mertens e Gauff. SportFace.

... "La signora Al Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, è morto serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto".L'8 marzo 2014, un aereo di linea della Malaysian Airlines scomparve nell'Oceano Indiano. Era partito da appena 39 minuti dall'aeroporto di Kuala Lumpur, ed era diretto a Pechino con 239 persone a ...Anche l'ex calciatore Bobo Vieri ha rischiato di essere vittima della famigerata "tecnica del foglio", particolarmente diffusa nei furti di smartphone come emerso in diversi casi a Milano. Vieri ha ...

Sta vivendo un sogno Caroline Wozniacki. La danese, tornata in campo a 3 anni di distanza dal ritiro, arriva incredibilmente agli ottavi di finale degli Us Open. Rimonta straordinaria per la ex numero ...Derby statunitense negli ottavi di finale degli Us Open, che vedranno sfidarsi Taylor Paul (14) e Ben Shelton. Il primo regola Davidovich Fokina (21) al quarto set col punteggio di 6-1, 6-0, 3-6, 6-3, ...