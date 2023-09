US Open 2023 | Sonego | “Sinner impressionante | è al livello di Djokovic e Alcaraz”

Dramma scongiurato a Cordovado. Dopo oltre 50 ore, i carabinieri che erano all'esterno della casa in cui era asserragliato Luca Orlandi, ex militare 55enne, sono riusciti a convincere l'uomo a ..."Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente. Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone". Così la ...Interviste Tennis Jannik Sinner ha fatto suo il derby italiano agli Uscontro Lorenzo Sonego . Vittoria senza storie per il tennista altoatesino, che regola l'amico ... in questosi sta ...

Matteo Berrettini si ritira dagli US Open: fatale un infortunio alla caviglia durante il secondo turno Eurosport IT

Il terzo turno degli US Open 2023 di tennis riserverà a Jannik Sinner, testa di serie numero 6, l'incrocio con il 38enne elvetico Stan Wawrinka, attualmente al numero 49 del mondo: si tratterà del ses ...Prima vittoria al quinto set e prima volta al terzo turno in uno Slam. Matteo Arnaldi ce l'ha fatta, spuntandola nel secondo round degli US Open 2023 contro il talentuoso francese Arthur Fils e impone ...