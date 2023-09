US Open 2023 | Sinner | “A rete mi sento più sicuro | Wawrinka è in crescita Lo smash in salto solo se…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Una prestazione autorevole per Jannikieri a New York. Nel secondo turno degli US, l’altoatesino si è confermato imbattibile nei derby, sconfiggendo piuttosto nettamente Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-4 6-2 6-4. Grande solidità da fondo per lui e concentrazione massima in una partita caratterizzata dal grande caldo e dalla presenza del vento. “Avevo le idee chiare, sono riuscito a rispondere bene per fargli giocare tante palle. Mi sono sentito bene in campo, a un certo punto non c’era tanto ritmo, non era semplice. Il servizio è andato meglio che nella prima partita, bisognava adattarsi per il vento. Ero molto preciso nel mio modo di giocare, speriamo di andare avanti così. Più discese a? Mipiù, ci sto lavorando e so che posso ancora ...