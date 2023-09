US Open 2023 | risultati tabellone uomini 31 agosto | Alexander Zverev e Daniil Medvedev con Sinner ed Arnaldi al terzo turno

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’infortunio occorso a Matteo Berrettini rende amara per l’Italia la quarta giornata degli USdi tennis, che nelmaschile vede invece avanzare alMatteoe Jannik, con quest’ultimo che vince il derby tricolore con Lorenzo Sonego. Il derby trae Sonego si chiude in tre set, con l’altoatesino che liquida il torinese in tre set per 6-4 6-2 6-4, mentre Matteovince una battaglia lunga 5 set col transalpino Arthur Fils, battuto per 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4, infine l’altro francese Arthur Rinderknech approfitta del ritiro di Matteo Berrettini, giunto sul 6-4 5-3. L’unica sorpresa di giornata è l’eliminazione in tre set del polacco Hubert Hurkacz per mano del britannico Jack Draper, ...

Paura per Matteo Berrettini, che si è infortunato nel match del secondo turno degli Uscontro il francese Arthur Rinderknech. Come mostrano le immagini di SuperTennis Tv , il tennista romano è caduto dopo una brutta torsione alla caviglia destra durante il secondo set, quando il ...Conferme e novità per la scuola di cinema a Bastia Umbra con il primoDay il 6 SettembreBastia Umbra, 1 settembre- Grande entusiasmo si sta diffondendo da Bastia Umbra per il lancio del nuovo anno accademico di Esperia Cinema Studio (ECS), nell'ambito ...Battuto il francese Fils: partita combattuta che si è risolta al quinto ...

Us Open 2023, Matteo Berrettini si ritira: infortunio alla caviglia Today.it

La sequenza video mostra cosa successo e come si è fatto male Matteo Berrettini, costretto al ritiro dagli Us Open per un infortunio alla caviglia ...Genova - Exploit di Matteo Arnaldi agli Us Open: dopo quattro ore di 'battaglia' il tennista sanremese (61 Atp) ha battuto il francese Arthur Fils (48 Atp) ed ha conquistato il terzo turno dello slam ...