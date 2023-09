US Open 2023 | risultati tabellone donne 31 agosto | avanza senza problemi Aryna Sabalenka Al terzo turno Lucia Bronzetti

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si chiude con il bilancio di una vittoria ed una sconfitta al femminile in casa Italia la quarta giornata degli USdi tennis:ai sedicesimi, ultima azzurra ancora in corsa in, mentre si ferma il torneo di Martina Trevisan.liquida la qualificata tedesca Eva Lys con il netto score di 6-3 6-2, mentre Martina Trevisan cede, in maniera altrettanto netta, alla numero 9 del seeding, la ceca Marketa Vondrousova, vittoriosa con un duplice 6-2. Tra le altre big in campo prosegueintoppi la marcia della numero 2, la bielorussa, che batte la britannica Jodie Burrage per 6-3 6-2, mentre l’unica testa di serie ad uscire di scena è la ...

Dopo quattro ore di 'battaglia' Matteo Arnaldi passa al terzo turno degli Us: il tennista sanremese (61 Atp) ha battuto il francese Arthur Fils (48 Atp) e ha conquistato il terzo turno dello slam che si gioca a New York. Il punteggio finale è stato 3 - 6, 7 - 5, 7 - 6, 5 -...New York - La gioia di Jannik Sinner . Il dolore di Matteo Berrettini . Il torneo newyorkese ha allargato il bivio tra i due italiani: il primo, numero 6 del ranking, è passato di nuovo in tre set al ...Papa Francesco è partito nel tardo pomeriggio di oggi, 31 agosto, a bordo di un Airbus A330 di Ita. È diretto verso la Mongolia, per un viaggio apostolico - il 43esimo dall'inizio del suo pontificato -...

(Adnkronos) – Lucia Bronzetti al terzo turno del singolare femminile dell'US Open 2023. L'azzurra sconfigge la tedesca Eva Lys per 6-3, 6-2 e ora affronterà la cinese Qinwen Zheng, testa di serie ...
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Flushing Meadows si colora d'azzurro. Sarà derby italiano al secondo turno degli Us Open fra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego: esordio in scioltezza per entrambi gli ...