US Open 2023 | programma e ordine di gioco venerdì 1 settembre

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ile l’didiagli Us, quarto e ultimo Slam della stagione. Sui campi di Flushing Meadows iniziano gli incontri di terzo turno, con la sessione serale newyorkese che vedrà impegnato per la seconda volte su tre Novak Djokovic, opposto al connazionale Djere. L’altro slot è stato ovviamente riservato a Coco Gauff. In diurna invece Tommy Paul contro Davidovich Fokina e Wozniacki-Brady. Scenderà in campo sul Louis Armstrong Stadium la prima testa di serie Iga Swiatek, così come Elena Rybakina e Taylor Fritz. Ildi(orari italiani) ARTHUR ASHE STADIUM Ore 18:00 – (14) Paul vs (21) Davidovich Fokina a seguire – Wozniacki vs Brady Ore 01:00 – ...

Gli USsono in diretta su SuperTennis, canale Sky 212 . I principali match di oggi del 3° turno UOMINI Djokovic - Djere (2° match dall'1 sul Centrale) Fritz - Mensik (ore 1 sul Louis Armstrong) ...Ora, impegnato a New York per gli US, ha continuato la tradizione. Ecco le ...Paura per Matteo Berrettini, che si è infortunato nel match del secondo turno degli Uscontro il francese Arthur Rinderknech. Come mostrano le immagini di SuperTennis Tv , il tennista romano è caduto dopo una brutta torsione alla caviglia destra durante il secondo set, quando il ...

Us Open 2023, Matteo Berrettini si ritira: infortunio alla caviglia Today.it

Novak Djokovic, Iga Swiatek e tanti giocatori di casa. La quinta giornata dello US Open 2023 promette risultati non scontati. Oggi si conosceranno i qualificati agli ottavi di finale della parte bassa ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Il fotovoltaico, un sistema in crescita. Il sistema solare fotovoltaico genera elettricità dai raggi del sole ed è ...