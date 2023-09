US Open 2023 | ore di apprensione per Berrettini | attesa per gli esami strumentali

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ore diin quel di New York per Matteo, costretto ieri al ritiro durante il match di secondo turno degli Uscontro Arthur Rinderknech. Una rovinosa caduta dovuta ad una distorsione alla caviglia che ha costretto l’ex numero 6 del mondo a lasciare il match e soprattutto l’impianto di Flushing Meadows su una sedia a rotelle. Ora, ovviamente, c’è da attendere l’esito degli accertamenti diagonistici a cui dovrebbe sottoporsi in giornata. Appare fortemente improbabile che l’azzurro possa essere al via tra due settimane in Coppa Davis a Bologna. SportFace.

Sinner-Sonego, il risultato del match degli Us Open 2023. Vince Jannik tre set a zero: 6-4, 6-2, 6-4 Corriere della Sera

