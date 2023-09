US Open 2023 | facili vittorie per Pegula e Sabalenka Bella rimonta di Svitolina su Pavlyuchenkova

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tabellone femminile degli USche si allinea al terzo turno dopo gli incontri di giovedì 31 agosto. Tutto facile per Aryna, testa di serie numero due, in grado di sconfiggere la britannica Jodie Burrage per 6-3 6-2. La bielorussa contenderà un posto negli ottavi alla francese Burel, che in due set ha sconfitto una Karolina Pliskova sempre più in crisi. Avanza anche la beniamina di casa Jessica, che come da pronostico non incontra difficoltà nel superare la rumena Tig per 6-3 6-1. Ora l’attende un bel match di terzo turno contro Elina, brava are e battere Anastasiadopo una dura lotta conclusasi per 5-7 6-4 6-4. Soffre ma avanza anche Ons Jabeur, che si trovava di fronte una giovane talentuosa come Linda ...