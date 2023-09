US Open 2023 | Arnaldi | “Stanno accadendo tante cose belle | voglio godermi il momento”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Matteobatte Arthur Fils dopo una maratona emozionante e di alto livello. Per la prima volta, al suo debutto nel main draw di Flushing Meadows, il sanremese è al terzo turno in uno Slam. “Mi è sempre piaciuto giocare qui – racconta il 22enne ligure nella conferenza stampa post match – ogni volta che gioco qui lo faccio con una mentalità diversa. Ho tanti amici, la famiglia della mia ragazza, amici di amici… erano in tanti e fa piacere condividere questa vittoria con loro. E’ bello, e sarà ancora più bello festeggiare tutti insieme”. “Ilpiù complicato forse è stato all’inizio – l’analisi del match di-. Dovevo entrare in partita perché di fatto è stato il mio primo match del torneo. Non è stato facile, ero un po’ teso e in una sfida del genere non sai mai cosa aspettarti. Con Fils ci conosciamo bene e avevamo ...