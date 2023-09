Uomo asserragliato | ripresa la negoziazione

Dopo una notte tranquilla, ci sono ancora speranza per una soluzioneSono riprese questa mattina le negoziazioni tra i militari dell'Arma e l'ingegnere friulano di 55 anni che si è, da 48 ore, nella propria abitazione di Cordovado (Pordenone), non volendo consegnare le armi e le munizioni che non può più detenere in quanto non ha prodotto la necessaria ...approfondimento Pordenone, ex militarein casa minaccia gesto estremo FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Indice criminalità nelle città italiane: la ...

Uomo asserragliato: parte il negoziato, cresce la fiducia - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Sono riprese questa mattina le negoziazioni tra i militari dell'Arma e l'ingegnere friulano di 55 anni che si è asserragliato, da 48 ore, nella propria abitazione di Cordovado (Pordenone), non volendo ...Il paese resta quindi in ostaggio e le 13 persone che abitano nella palazzina hanno trascorso fuori casa un'altra notte, anche se secondo indiscrezioni si sarebbe aperto un canale di dialogo con ...