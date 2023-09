Uomini e Donne | Martina Luchena racconta il suo parto e mostra il fisico a una settimana dalla nascita della sua bambina

Leggi su isaechia

(Di venerdì 1 settembre 2023)sta vivendo a pieno il periodo post partum in compagniasua, Matilde Bonori. L’emozione è tanta, ma anche la sofferenza lo è stata allo stesso modo. Lo ha definito “unnaturale a tutti gli effetti”, in compagnia del suo amato compagno Maurizio Bonori, che non l’ha lasciato da sola nemmeno per un istante. Sul suo profilo Instagram ha voluto rispondere a qualche curiosità in merito all’esperienza vissuta., che aveva partecipato anelle vesti di corteggiatrice di Riccardo Gismondi, ha messo su, alla fine una splendida famiglia. Il tronista aveva scelto Camilla Mangiapelo – i due, ad oggi, non sono più una coppia – e, alla fine, ha trovato il vero amore. Questo il suo racconto: E’ stato un ...