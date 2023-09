Unificazione della Libya Central Bank | oltre all’annuncio un gioco politico?

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’annuncio dell’(LCB) continua a destare sospetti per la rapidità con cui è avvenuta senza essere accompagna apparentemente da progressi concreti verso un’autentica ri. Un documento trapelato sui media e attribuito alla Camera dei Rappresentanti (HoR), poi smentito, ha aumentato i sospetti circa un accordo tra il GovernatoreBanca di Tripoli, Saddiq Al-Kabeer, e il suo vice nell’est del Paese, Marai Rahil Al-Barassi, per mantenere le proprie posizioni. Un funzionario vicino al managementLCB ha indicato, parlando a condizione di anonimato, che “L’BancaLibia è un passo molto importante che ...

... ma abbraccia un vasto campo di interessi che trovano il loro momento dinella pratica massonicasolidarietà tra fratelli. La solidarietà esplica la sua funzione per le attività ...'Il prossimo passo in questo 2023, anno in cui ricorre il centenario dinostra Città, sarà attuare il Piano Rioni che migliori le manutenzioni delle strade e dei parchi, la pulizia,......le facciate dei palazzi ed emerse che 15.000 di essi erano stati commissionati dai clan... che il quotidiano tedesco fa risalire all'dell'Italia. C'è tutto: Garibaldi e i Mille e ' ...

Unificazione delle Agenzie di Intelligence, le dichiarazioni del ... COISP

Una delegazione dei dirigenti e dello staff della Confcommercio interprovinciale di Firenze e Arezzo si è recata in visita alla mostra dedicata al maestro cortonese ...Presente oggi al congresso il segretario nazionale di Cgil Maurizio Landini, che ha sostenuto da tempo l’unificazione della Cgil di Forlì-Cesena, perché si tratta di un progetto a cui ha creduto da ...