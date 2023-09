Una giornata interamente dedicata alla fisioterapia | l’Incontro presso l’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Venerdì 8 settembre, in concomitanza con laMondiale delladei(OFI) della regioneha il piacere di annunciare un’interariflessione e al confronto sul futuro dell’assistenza sanitaria. L’evento si terràla prestigiosa Sala Mechelli della Regione, situata in via della Pisana 1301, nel cuore di Roma. Il Programma dell’Evento L’evento istituzionale, dal titolo ‘OFI– Ordinein Regione’, avrà luogo dalle 9:00 alle 13:00 e rappresenta un’opportunità straordinaria per esplorare le nuove dinamiche organizzative nel campo dell’assistenza sanitaria e per ideare ...

Sono stativentina gli equipaggi presenti e più di 20 anche le Ferrari che hanno partecipato allain occasione del Tributo Ferrari. Uno dei momenti più emozionanti è stato sicuramente il ......'in seguito sono stata ripetutamente minacciata dagli stessi sul monopattino e anche nella... La donna chiede quindi più controlli per far fronte adsituazione che, secondo quanto riferito, ...Ancoravolta da incubo è stata invece ladelle moto giapponesi: le quattro Honda hanno fatto segnare i quattro peggiori tempi, con Marc Marquez leader di questa pattuglia; Yamaha ha ...

A Stradella una giornata dedicata al Buttafuoco Storico Quatarob Pavia

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Giornata non facile ma poi raddrizzata quella di ... Per fortuna è bastato cambiare una gomma per tornare competitivi, anche se abbiamo buttato 20 minuti, ma ...Domenica 10 settembre 2023 torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, diffusa quest’anno in 101 località distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole. L’iniziativa, alla quale parteci ...