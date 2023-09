Unè statoin mare a Capri dalla Guardia costiera. Il ritrovamento nella baia di Marina Piccola, dove era stata segnalata alla Capitaneria di Porto la presenza di un corpo che ...Non è chiaro da quanto tempo ilsia stato in acqua. Spetterà adesso all'ispezione cadaverica stabilirlo. La salma verrà portata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove c'è ...CAPANNORI - L'allarme è stato lanciato da alcune persone che hanno visto iltrasportato dalla corrente all'altezza della cartiera Toscotec. I pompieri hannoil corpo in via del Fanuccio e i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo,...

Un cadavere recuperato in mare a Capri Euronews Italiano

LAMPEDUSA - Ripescato al largo di Lampedusa il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Il recupero del cadavere A recuperare il cadavere ...ROMA (ITALPRESS) – “Faremo il punto sull’Ucraina e parleremo della situazione in Africa, della situazione di instabilità in Niger e Gabon, di questa serie di golpe militari con effetto domino in tutta ...