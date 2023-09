Ultimo giorno di calciomercato LIVE | Sfuma Demme alla Fiorentina | in viola ci va Maxime Lopez

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’ultima giornata di. Ore 14.41non parte, laha chiuso per, è fatta per #. Operazione in prestito (1M) con diritto di riscatto fissato a 9M — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2023 Ore 14.21 Ambarabat, affiancato spesso al Napoli ha deciso per lo United ##ManchesterUnited, è fatta per #Amrabat. Operazione chiusa in prestito a 10M con opzione entro maggio a 20M+5 di bonus. La #adesso in chiusura per #, che arriverà in prestito con diritto di riscatto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2023 Ore 13:45 ...