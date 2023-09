Ultime Notizie – Russia | il Nobel Muratov “è un agente straniero”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il ministero della Giustizia dellaha incluso nel registro degli agenti stranieri il nome del direttore di Novaya Gazeta e vincitore del Premioper la pace 2021, Dmitry. A renderlo noto è la Tass. Secondo il ministero,– noto per essere un oppositore del presidente russo Vladimir Putin e per le sue critiche all’invasione dell’Ucraina – ha utilizzato “piattaforme straniere per diffondere opinioni volte a formare un atteggiamento negativo nei confronti della politica estera ed interna della Federazione Russa”. Inoltre, secondo Mosca,avrebbe partecipato “alla creazione e alla diffusione” di questo tipo di messaggi. Nella “lista nera”, come riportato dall’agenzia di stampa Interfax, è stato inserito anche il comico Ruslan Bely, che si è espresso contro la cosiddetta ...

Misure drastiche contro i cinghiali : per contenere il numero di suini selvatici scende in campo l'esercito italiano . Lo scopo è quello di ridurre il rischio di aggressioni alla cittadinanza, ma ...... "Grazie Chucky, in bocca al lupo!" Ecco il post su Instagram: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIl Napoli ha salutato il centrocampista con un messaggio social: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Calciomercato, ultimissime news di oggi in diretta live Sky Sport

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Azzurri protagonisti in Svizzera nel secondo round dell'Omega European Masters. A metà gara, a Crans Montana, nell'ultimo torneo di qualificazione per i giocatori europei alla ...(La Lazio Siamo Noi) Fonte: Lalaziosiamonoi.it La ricerca di un esterno offensivo della Lazio, quasi frenetica nelle ultime ore, ma come si spiega C'entra Pedro, ma non i suoi problemi alla caviglia ...