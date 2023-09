Ultime Notizie – Roma-Milan | dove vederla in tv e streaming

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023), stasera la sfida allo stadio Olimpico. Per la gara valida per la 3° giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio fissato alle 20.45. Mentre i rossoneri arrivano nella capitale da capolista con due match su due vinti, la squadra di Mourinho – a un punto in classifica con un pareggio e una sconfitta – è alla ricerca della prima vittoria della stagione.IN TV ELa partita sarà trasmessa in diretta e in streamig in esclusiva solo su Dazn. A partire dalle 18.00 il collegamento e quindi il match alle 20.45. CANTIERI A, COME RAGGIUNGERE LO STADIO: PERCORSO CONSIGLIATO ”A causa dei lavori legati all’apertura del cantiere di piazza Pia, in zona San Pietro-Prati sono in vigore alcuni cambi di viabilità e deviazioni con ripercussioni sul ...