Ultime Notizie – Roma-Milan 1-2 | gol di Giroud e Leao Lukaku non basta | crisi Mourinho

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilvince 2-1 sul campo dellanel match in calendario come anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I rossoneri passano allo stadio Olimpico con i gol disu rigore e di, rovinando il debutto di, che esordisce in maglia giallorossa dopo la suggestiva presentazione prima della gara. Ai capitolini non serve il gol di Spinazzola, a segno in pieno recupero. Il, con 3 vittorie in altrettante partite, comanda la classifica a quota 9, a punteggio pieno. Ladi, ferma a 1 punto, è già indopo la seconda sconfitta di fila. LA PARTITA Pronti, via e ilpassa in vantaggio. Il contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheek è giudicato falloso ...