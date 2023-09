Ultime Notizie Roma del 01-09-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno completo in Ucraina apertura senza la Crimea senza il donbass e tanti territori occupati non ci potrà essere una pace sostenibile in Ucraina e quindi neppure nell’area Europea l’ho detto A proposito il presidente dell’Ucraina zielinski intervenendo in video con il forum Ambrosetti di Cernobbio la situazione è proseguita non potrà essere sostenibile attendere ci sarà un caos permanente Ed è proprio questo che cerca la Federazione Russa lacrime ha ricordato il presidente dell’Ucraina è una penisola attrattiva per i turisti ora è diventato un territorio occupato e militarizzato in merito alla morte del leader prigogine dei Wagner ha detto zielinski non ci preoccupa il fatto che sia stato ucciso non te l’ho vista ma tutto questo conferma che non possiamo fidarci di Putin e che la sua parola Non ...