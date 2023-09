Ultime Notizie Roma del 01-09-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno In questo primo settembre il sistema missilistico strategico Russo Sarmato è stato quasi modalità da combattimento la Lucia così innalzato il livello di allerta dichiarato il capo dell’agenzia spaziale russa l’equipaggio del sistema missilistico strategico assunto in servizio operativo lo stesso Putin e lo zona nuova arma dopo i test può appena entrare ogni sistema di difesa missilistica presente e futura il progetto risale al 2008 i testi sono iniziati nel 2015 Il missile lungo più di 35 metri e supera le 200 tonnellate di peso la velocità di 20 volte quella del suono il raggio d’azione è possibile raggiungerebbe 18.000 km bucando le difese missilistiche intanto due difficili uno amministrativo e uno residenziali sono stati danneggiati In seguito a ride di droni sulla città Russa ...