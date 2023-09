Ultime Notizie Roma del 01-09-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio costretta a rivedere al ribasso la stima diffusa lo scorso 31 luglio la riduzione congiunturale dello 0 3% prevista per l’economia italiana e invece è scesa dello zero e quattro una frenata più brutta del previsto specie di confrontata con i dati dello stesso trimestre dello scorso anno la procura di Ivrea aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo merita un incidente sul lavoro alla stazione di Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino Milano nel quale sono morti 5 operai travolti da un treno in transito Al momento il fascicolo è a carico di ignoti della Russia Non lascerà lacrime agli altri territori occupati nell’est dell’Ucraina non ci potrà essere una pace sostenibile in Ucraina e quindi nemmeno in Europa lo ha sottolineato nel ...