Ultime Notizie – Papa Francesco a Ulan Bator | primo pontefice della storia in Mongolia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023), è in. L’aereo è atterrato all’Aeroporto Internazionale ‘Chinggis Khaan’ dialle 9.51 locali (03.51 ora di Roma). All’arrivo,è stato accolto dal Ministro degli Affari Esteri, Batmunkh Battsetseg. Dopo la Guardia d’Onore e il saluto delle Delegazioni, ile il Ministro degli Affari Esteri hanno raggiunto la Vip Lounge dell’Aeroporto per un breve colloquio. Al termine, ilsi è trasferito in auto alla Prefettura Apostolica di, dove soggiornerà fino a lunedì prossimo, e dove è stato ...