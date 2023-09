Ultime Notizie – pacchetto di investimenti da 48 miliardi per superare la crisi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Und’da 48di euro in dieci anni perl’emergenza idrica, recuperare acqua per le esigenze di famiglie, agricoltura e industria e rilanciare lo sviluppo dell’idroelettrico, l’unica fonte rinnovabile programmabile, asset strategico per la sicurezza energetica del Paese. È la strada indicata nello studio ‘Acqua: azioni eper l’energia, le persone e i territori’ realizzato da The European house – Ambrosetti in collaborazione con A2A, presentato oggi nell’ambito del forum di Cernobbio dall’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, e partner e il responsabile scenari e intelligence di The European house – Ambrosetti, Lorenzo Tavazzi. Uno studio sui diversi aspetti legati al ciclo dell’acqua che, si legge nel documento, ”certifica l’emergenza ...