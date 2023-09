Ultime Notizie – Mostra Venezia | Lanthimos per scene sesso sul set ha usato il ‘coordinatore di intimità’ | ecco cos’è

(Di venerdì 1 settembre 2023) Una scena diefficace e spontanea? Può sembrare strano ma è tutta una questione di equilibrio armonico e ‘coreografia’. Per raggiungere questo risultato, e rendere l’impatto visivo pieno di quel pathos che serve ad emozionare lo spettatore, è nata da qualche anno una delle professioni più particolari del mondo del cinema: è il coordinatore di intimità (intimacy coordinator, come viene chiamato a Hollywood). Creato sulla scia del contesto storico e sociale del MeToo e per l’esigenza di tutela sui set e non solo, ha preso poi piede affermandosi come professione che ha decisamente il suo perché. Ma cosa fa esattamente il’ delledie di intimità sul set? Si occupa di creare la giusta atmosfera sul set, di armonizzare il clima tra gli attori coinvolti nelle, metterli ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...In questesettimane abbiamo approfondito con vari articoli la degenerazione dell'educazione giovanili. ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - giorno Segui i nostri live. ..."Nelle72 ore abbiamo visto alcuni notevoli progressi da parte dell'esercito ucraino nella sua controffensiva, in particolare a sud nella zona di Zaporizhzhia": lo ha detto il portavoce del Consiglio ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Cremlino non esclude atto deliberato su morte di Prigozhin Virgilio Notizie

Un corpo senza vita di un uomo in un carrello della spesa. Tragico ritrovamento in via Raffaele Costi, a Tor Cervara, periferia est di Roma. Secondo le prime informazioni l'uomo, di colore, sarebbe ...L’Italia per la Serbia del basket è diventata una maledizione. Dopo la vittoria degli azzurri al preolimpico di Belgrado, che qualificò la nazionale di Pozzecco ai Giochi di Tokyo, e il 94-86 a favore ...