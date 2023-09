Ultime Notizie – “Metà cachet a ragazzi gay”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Morgan devolveràdel suoda coach di ‘X Factor 2023’, in onda dal 14 settembre su Sky, airifiutati dalle loro famiglie perché gay. Lo annuncia lo stesso cantante su Instagram dopo la bufera mediatica e social che si è scatenata intorno a lui in seguito ai fatti accaduti durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte dedicato a Franco Battiato: nell’evento, il cantante ha preso di mira un gruppo di spettatori iniziando ad insultarli, anche con frasi omofobe, Il cantante torna quindi a scusarsi con i suoi fan, molti dei quali hanno chiesto di escluderlo da ‘X Factor’, facendo l’ennesimo mea culpa: ”In questi giorni ho voluto ricostruire quello che è successo ma non mi voglio assolutamente nascondere a giustificare e voglio ribadire quanto sia sbagliato quello che ho detto – scrive – voglio che le mie scuse ...