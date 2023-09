Ultime Notizie – Matteo Colaninno presidente esecutivo | Michele nuovo Ceo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023)è stato nominatodi Piaggio. Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C, che si è riunito successivamente alla scomparsa dele Amministratore Delegato Roberto, ha ridefinito, previa valutazione dei competenti Comitati endoconsiliari, la nuova governance societaria. Il consigliereè stato nominato, con deleghe in sostanziale continuità con quelle a lui stesso attribuitegli in precedenza. Il consigliere, già chief executive of global strategy, product, marketing and innovation, è stato nominato Amministratore Delegato – Chief Executive Officer. Lo rende noto ...