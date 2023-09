Ultime Notizie – Maneskin | fuori oggi il nuovo singolo ‘Honey Are U coming?’

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo un’estate da record e alla vigilia del lorotour mondiale, esceildei(Are U coming?)’. A distanza di pochi mesi dall’ultimo album ‘Rush!’, che ha già ampiamente superato il miliardo di streaming solo su Spotify, itornano con un brano che è un concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica inseguono e si incastrano con il testo, creando un attraente cortocircuito tra musica uptempo e carattere malinconico delle parole. Ihanno presentato il brano in anteprima con una speciale diretta streaming mondiale sui loro profili Instagram e Facebook, durante la quale la band si è esibita in un’incendiaria live session dal Gazometro di Roma. Dopo aver ...

Rubato il PC del famoso artista napoletano Clementino : il fatto è avvenuto, stando alle informazioni riportate da Fanpage , a Camposano , vicino Nola, la mattina del 30 agosto . Rubato lo zaino con ......volta al main draw newyorkese dove ha anche raggiunto gli ottavi nel 2020 ed i quarti nelle... TUTTE LEUS OPEN, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO 1 settembre 2023Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...

Guerra Ucraina, ultime notizie. Kiev: «Scontro tra due elicotteri nel Donetsk, morti sei ufficiali». Mosca: an ilmessaggero.it

Per il nuovo Mondiale per Club che debutterà nel 2025 negli Stati Uniti, delle 32 squadre partecipanti, due saranno italiane ...Gaetano e Zerbin, via solo a gennaio: Garcia gli ha chiesto di restare Ultime febbrili ore di calciomercato, con il Napoli che dopo l’ingaggio del 23enne danese, con cui spera di far smaltire ai ...