Ultime Notizie – insegnante condannato a morte per 5 tweet in Arabia Saudita

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023)alla pena diinunin pensione. E’ finito nel mirino per commenti pubblicati online, denunciano il fratello e Human Rights Watch. Sul suo caso accende i riflettori la Cnn. Muhammad al-Ghamdi, 54ennein pensione, è stato“dopo cinquein cui criticava la corruzione e gli abusi dei diritti umani”, ha scritto la scorsa settimana su X il fratello Saeed bin Nasser al-Ghamdi. Critico nei confronti di Riad, Saeed che vive in esilio volontario nel Regno Unito. “Le autorità saudite mi hanno chiesto varie volte di tornare in, ma mi sono rifiutato – ha detto, come riporta la Cnn – E’ molto probabile che questa condanna ...