Ultime Notizie – Incidente oggi Roma | un morto sul Grande raccordo anulare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023)mortalesuldi. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nel sinistro che ha visto coinvolti due veicoli, informa Anas in una nota, secondo quanto riporta il sito diMobilità. Ci sono rallentamenti all’altezza del km 19,500 in carreggiata esterna. Sul posto sono presenti le squadre del 118, Anas e le forze dell’ordine. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione