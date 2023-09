Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | “forze Kiev avanzano a Bakhmut e Zaporizhzhia” | ultime news controffensiva

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Leucraine hanno continuato le operazioni divicino a, nell’oblast di Donetsk, e nell’oblast occidentale diil 31 agosto e, secondo quanto riferito, sono avanzate in entrambi i settori del fronte. Lo stato maggiore die la viceministra della Difesa Hanna Malyar hanno riferito che leucraine hanno continuato le operazioni offensive nelle direzionie Melitopol e hanno ottenuto un successo non specificato in direzione di Novodanylivka-Novoprokopivka (da 5 km a 13 km a sud di Orikhiv) nella parte occidentale Oblast’ di”. Lo scrive l’Institute for the study of war (Isw). “Malyar ha anche affermato che leucraine hanno ottenuto un successo non specificato ...