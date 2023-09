Ultime Notizie – Europei pallavolo donne | Italia-Turchia 2-3 in semifinale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – L’è stata sconfitta dallache si è impost per 3-2 (18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6) oggi 1 settembre 2023 inneglidi volley femminili 2023. Laaspetta in finale la vincente di Olanda-Serbia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione