Ultime Notizie – domani l’effetto del calo sui listini

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Primi segnali al ribasso oggi suidei prezzi consigliati di carburanti e benzina dei maggiori marchi nonostante il lieve rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Dasi potrà apprezzarnesulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, oggi praticamente invariate. Il Brent sale intanto a 87 dollari, ai massimi da metà agosto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,955 euro/litro (invariato, compagnie 1,959, pompe bianche 1,946), diesel self ...