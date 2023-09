Ultime Notizie – Covid oggi Italia | salgono i contagi nell’ultima settimana

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ancora in crescita idi-19 insi registrano 14.863 nuovi casi, in aumento del 28% rispetto agli 11.602 della scorsa, quando erano risultati quasi il doppio della rilevazione precedente. Questo il dato del monitoraggio-19, a cura dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. INCIDENZA E RT Dal 21 al 27 agosto l’incidenza di nuovi casi di-19 segnalati in“si mantiene bassa, seppur in aumento da due settimane. Anche l’impatto sugli ospedali rimane limitato, in leggero aumento nelle aree mediche e in lieve diminuzione nelle terapie intensive”, stando a quanto emerge dal monitoraggio. Secondo i dati della Sorveglianza integrata ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Ucraina Russia, Zelensky: "mai avuto dubbi su sostegno italiano" Sky Tg24

La formazione di Roberto De Zerbi ha però subito l’occasione di riscattarsi contro una formazione di assoluto livello, contro la quale però nelle ultime quattro sfide non è mai riuscito a portare a ...Il Milan di Furlani continua il proprio calciomercato in entrata, puntando con decisione Daka come vice Giroud: Pioli sogna il nuovo attaccante ...