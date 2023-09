Ultime Notizie – Bambino morto a Livorno | arrestata la madre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023) E’ stataoggi, venerdì 1 settembre, ladel bimbo di due anni e mezzo,nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorso a. La donna è accusata di omicidio premeditato. Il piccolo è deceduto a causa di diversi traumi, riportati in varie parti del corpo. Le indagini svolte dalla squadra mobile livornese, coordinata e diretta dalla locale procura della Repubblica, hanno portato alla misura cautelare della custodia in carcere per la, una 38enne originaria del centro America. Come fa sapere la questura di, la “versione dei fatti fornita dalla donna – per cui ilsi sarebbe sentito male nella notte, dopo che nel pomeriggio precedente era caduto due volte da uno scivolo in un parco giochi – è stata giudicata priva di ...