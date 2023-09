Ufo | Bittarello | “Sito Usa per trasparenza segnalazioni? Solo uno specchietto per le allodole”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Ciò che non è stato posto in risalto dai media è che sulweb lanciato dal Pentagono vanno a finirebanali file desecretati, ovvero ciò che all’Intelligence non serve più in quanto non di interesse della Difesa nazionale”. Così all’Adnkronos la nota ufologa Francesca, commentando il lancio, da parte del Pentagono, di Aaro, unche si occupa di raccogliere e rendere disponibili i dati degli avvistamenti dei cosiddetti ‘fenomeni anomali non verificati. “La parola ‘file desecretati’ fa la differenza: significa che ciò che invece potrebbe essere un reale pericolo per la sicurezza nazionale vuoi a causa di potenze straniere o entità non terrestri rimane ben blindato e secretato e studiato in gran segreto”, spiega ancora, autrice del libro ‘Ufo a Roma’ e Presidente del ...