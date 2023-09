Ufo | Bibolotti Cifas | “Trasparenza Usa? In Italia pionieri catalogazione avvistamenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il presidente del Consiglio della Federazione Internazionale di Studi Avanzati commenta la scelta del Pentagono di lanciare Aaro, un sito per segnalare gli "Oggetti volanti non identificati" Un sito ad hoc, corredato da foto e video, che permette ai cittadini statunitensi di segnalareUfo su tutto il territorio. E’ questa la novità promossa dal Pentagono, che ha lanciato Aaro, l”Ufficio per la risoluzione delle anomalie di tutti i domini’, che raccoglie le segnalazioni di oggetti non identificati garantendo agli utenti la massima. “Inun sistema simile esiste già, ed è gestito dall’Arma dei Carabinieri, che fa sì che le segnalazioni dei cittadini vengano inoltrate al Reparto Generale della Sicurezza che si occupa delle segnalazioni di questidal 1978”. Così all’Adnkronos ...