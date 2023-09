UFFICIALE – Jovic salta Inter-Fiorentina | passaggio al Milan

(Di venerdì 1 settembre 2023) Arriva l’ufficialità della cessione last-minute di Luka. Il calciatore dellasalterà il match contro l’, ma tornerà a San Siro a breve contro i nerazzurri. DESTINO – Lukanon sarà a San Siro contro l’questa domenica, ma tornerà allo stadio tra due settimane in occasione del derby dio. L’attaccante è passato ufficialmente ala titolo definitivo con un prestito secco di un anno. Depositato il contratto dell’attaccante in Lega.è l’alternativa delle alternative dopo Mehdi Taremi, Patson Daka e Rafa Mir sfumati.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

15:11 01 Settembre: Colombo al MonzaIn attesa di capire chi sarà il nuovo attaccante, il ... Salgono le quotazioni di Rafa Mir in prestito dal Siviglia, mentre sullo sfondo rimane Luka. ...Dopo tanta indecisione, a spuntarla é Lukadella Fiorentina, che arriverá in prestito secco fino a giugno. Ora Stefano Pioli, dopo un po' di delusione, puó abbracciare il nuovo vice Giroud. .c -...Per la terza volta consecutiva, l'Italia del basket abbatte la Serbia in una partita. Nel primo match del secondo girone dei Mondiali gli azzurri vincono 76 - 78 e si ...disperato diè ...

UFFICIALE – Jovic al Milan, contratto depositato: acquisto a titolo definitivo SOS Fanta

Il centravanti serbo ha firmato ed è ufficialmente un calciatore dei rossoneri: l'operazione è stata chiusa a titolo definitivo ...19.21 - La Lega Serie A ufficializza la chiusura della trattativa tra la Fiorentina e il Milan per il passaggio di Luka Jovic in rossonero 19:16 - Il sito della Lega Serie A ...