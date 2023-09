UFFICIALE – Inter e La Molisana ancora insieme | i dettagli

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023) Prosegue la partnership trae La, noto brand pastaio, continuerà ad essere Official Pasta del club nerazzurro. COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sitodell’. “Prosegue la collaborazione tra l’e La: l’azienda pastaia di Campobasso continuerà ad essere l’Official Pasta dei nerazzurri fino alla stagione 2025/26, portando inoltre avanti l’impegno nel calcio femminile come Official Women’s Team Partner. Il rinnovo dell’accordo testimonia la comune volontà di proseguire la collaborazione proficua iniziata nel 2019, che ha visto Laprofondamente integrata nelle attività principali del Club, con particolare focus ai progetti di CSR dedicati al sostegno alimentare sul territorio. La partnership tra ...