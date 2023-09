Udinese | UFFICIALE Kristensen dall'Aarhus

... NEWS E TRATTATIVE LIVE REINIER al FROSINONE (dal Real Madrid)il trasferimento in ... Giunto in Italia nel 2021, ha vestito prima la maglia dell'e successivamente quell'Atalanta. Con ......un elemento come Bruniera che era già lanciato verso una carriera importante in serie A con... se a questo sommiamo che giocheremo la prima partitacontro la Civitanovese non può che ...... di cui è tifoso, Simone Pafundi rinnova con l'e chiude le porte al mercato. Qualcuno l'aveva accostato proprio al club di De Laurentiis . E invece, questa la notadel club ...

UFFICIALE: Udinese, ecco il difensore Kristensen: arriva a titolo definitivo dall'Aarhus TUTTO mercato WEB

È fatta per Christian D’Urso alla Triestina! Il colpaccio last minute è stato reso possibile dall’arrivo di Canotto al Cosenza. Prestito con obbligo di riscatto in caso di b di 675mila euro ...L'Udinese ha reso UFFICIALE tramite il proprio account Twitter l'acquisto di Thomas Kristensen, difensore centrale pronto a raggiungere Sottil ...