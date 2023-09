Udinese | ufficiale Davis | arriva dall’Aston Villa a titolo definitivo

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Keinanè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. L’inglese classe 1998, firmando un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Nella passata stagione ha giocato in prestito al Watford con cui ha segnato 7 gol in 34 partite di Championship, ora indosserà la maglia bianconera numero 9. SportFace.