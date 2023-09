Udinese Sottil | «Mercato? Per fortuna questa sera è finito»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le parole di Andrea, tecnico dell’, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone Andrea, tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dei friulani contro il Frosinone. Di seguito le sue parole. ABBONAMENTI – «13mila abbonamenti? È un grande attestato di stima e di passione verso una splendida realtà che da anni partecipa alla Serie A, sfornando tanti campioni. I nostri tifosi non smettono mai di sorprendermi, questi numeri rappresentano la voglia di essere il dodicesimo uomo in campo. Complimenti a loro, noi dobbiamo ricambiare con prestazioni da».– «tamente stafinirà. Thomas Kristensen è un giocatore che lo scouting segue da tempo e in grado di ...