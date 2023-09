Udinese-Frosinone | Di Francesco | “Non dobbiamo snaturare i nostri principi”

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Ci baseremo certamente sulla partita ma non. E vale a dire aggressività e voglia di fare la partita”. Lo ha detto l’allenatore del, Eusebio Dialla vigilia dell’impegno esterno contro l’. Il coefficiente di difficoltà “è sempre alto. Parliamo di una squadra che da tante stagioni consecutive è in serie A, ha grande conoscenza del campionato”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Una società ben strutturata, in Italia una delle prime a fare scouting se non la prima in assoluto a livello internazionale. E con una grande struttura alle spalle. Noi siamo in costruzione, questa è la grande differenza”. “Sarà una gara da prendere con le molle. Contro la Juventus – ha aggiunto – furono penalizzati dal ...

"Okoli sta bene e verrà con noi. E' il centrale che cercavamo".- La prima trasferta stagionale vedrà ilfar visita all'per quella che si prospetta come una gara di certo non semplice per l'undici di Di Francesco, reduce però dalla splendida vittoria casalinga dello scorso sabato contro ...- ha aggiunto il tecnico dell'- Hanno giocatori con ottime capacità tecniche e d'... Dobbiamo approcciare con grande lucidità la gara, come al solito rispettando ilma facendo la ...... giocherà nelfino al 30 giugno 2024 BRANDON SOPPY al TORINO (dall'Atalanta) Ufficialità ... Giunto in Italia nel 2021, ha vestito prima la maglia dell'e successivamente quell'Atalanta. ...

Udinese-Frosinone, Sottil: “Serve lucidità. I ragazzi maturano giocando” < Squadra < News Udinese Calcio

'Okoli sta bene e verrà con noi. E' il centrale che cercavamo'.FROSINONE (ITALPRESS) - La prima trasferta stagionale vedrà il Frosinone far ...Il tecnico bianconero ha detto la sua in vista dei prossimi incontri di campionato. Non è mancato anche un commento piccato sul mercato ...