Udinese-Frosinone | Di Francesco | “Non dobbiamo snaturare i nostri principi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Ci baseremo certamente sulla partita ma non. E vale a dire aggressività e voglia di fare la partita”. Lo ha detto l’allenatore del, Eusebio Dialla vigilia dell’impegno esterno contro l’. Il coefficiente di difficoltà “è sempre alto. Parliamo di una squadra che da tante stagioni consecutive è in serie A, ha grande conoscenza del campionato”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Una società ben strutturata, in Italia una delle prime a fare scouting se non la prima in assoluto a livello internazionale. E con una grande struttura alle spalle. Noi siamo in costruzione, questa è la grande differenza”. “Sarà una gara da prendere con le molle. Contro la Juventus – ha aggiunto – furono penalizzati dal ...