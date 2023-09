Ucraina | Zelensky “Senza Crimea e Donbass non c’è pace sostenibile”

(Di venerdì 1 settembre 2023) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “E’ impossibile pensare di negoziare con Putin”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr, in videocollegamento con il Forum The European House-Ambrosetti, a Cernobbio.Secondol’uccisione di Prigozhin significa quanto deboli siano le parole dello stesso Putin”. “Prigozhin era un terrorista, ma faceva quello che voleva Putin”, sottolinea il presidente ucraino.“, non ci potrà essere unaine quindi non ci potrà essere unanell’Unione Europea”, spiega, che aggiunge: “La Russia bombarda le nostre case e crea caos in Africa, ma questo non dimostra forza, nasconde ...

