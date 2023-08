Ucraina | Zelensky | “Ci servono 160 F-16 | abbiamo armi per colpire a 700 km”

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – L’, nella guerra contro la Russia, ha bisogno di un centinaio di caccia in più di quelli finora promessi dalla coalizione che sostiene Kiev. A dichiararlo nel corso di un’intervista all’emittente pubblica portoghese è stato il presidente ucraino Volodymyr, sottolineando che “per mettere insieme una forza efficacebisogno di un totale di 160 caccia da combattimento” con i quali alla Russia verrebbe impedito di assumere il controllo dello spazio aereo ucraino. Kiev ha ricevuto finora da parte dei Paesi europei offerte per 50 o 60 F-16 di fabbricazione americana. Lein dotazione alle forze armate ucraine sono in grado diobiettivi a 700 chilometri di distanza, ha poi spiegatoin un tweet: ”Oggi ci siamo concentrati sulla prima ...

Lo scrive su X la presidenteVolodymyr...i risultati che dobbiamo ottenere per l'. Ho incontrato i nostri rappresentanti per discutere dei negoziati per entrare nella Unione Europea'. Lo ha il Presidente ucraino, Volodymyr...della situazione ine intorno ad essa, comprese le iniziative intraprese per promuovere l'inaccettabile, categorica e, a priori, senza speranze cosiddetta Formula di pace di. ...

Ucraina, Zelensky caccia il ministro della Difesa: il nome per sostituirlo Il Tempo

Kuleba: "Chi critica controffensiva stia zitto e venga a vedere". Stato maggiore: "Progressi nella regione di Zaporizhzhia" L'Ucraina, nella guerra contro la Russia, ha bisogno di un centinaio di cacc ...Nella regione di Zaporizhzhia occupata dai russi sono iniziate le operazioni di voto per l'elezione dell'assemblea regionale e i consigli comunali di 16 ...