Ucraina-Russia | Zelensky | “Senza Crimea e Donbass niente pace sostenibile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il leader ucraino in collegamento al Forum Ambrosetti: "Morte Progozhin? Conferma che non possiamo fidarci di Putin. Grazie a Italia per sostegno politico" “laili territori occupati non ci potrà essere unaine quindi neppure nell’area europea”. Lo ha detto a proposito il presidente dell’Volodymyrintervenendo in video collegamento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Pensate a quello che è accaduto alla, c’è civiltà, c’è turismo, più posti di lavoro? No,di tutto questo, perché l’, essendo una nazione civilizzata che rispetta il diritto internazionale, non riconosce la ...