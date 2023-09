Ucraina-Russia | arrivano tank Abrams | come cambia la guerra ora

(Di venerdì 1 settembre 2023) Kiev sta per ricevere i primiamericaniamericaniine lacontro lapuò arrivare ad una svolta, con effetti sulla controffensiva che Kiev sta conducendo verso Sud e verso Est. L’dovrebbe ricevere a metà settembre i primi 10 dei 31 carri armatipromessi da Washington,anticipa Politico citando un funzionario del dipartimento della Difesa americana e un’altra fonte a conoscenza dei fatti. I carri armati da 70 tonnellate sono attualmente in Germania in fase di ricondizionamento, ha dichiarato il funzionario, precisando che una volta completate le operazioni verranno spediti in. Gli, nelle idee degli ...

Mosca: "Droni ucraini su Kurchatov". La città russa è sede di una centrale nucleare - Fonte russa smentisce il sindaco di Mosca: centrata fabbrica armi - Fonte russa smentisce il sindaco di Mosca: centrata fabbrica armi RaiNews

Un attacco di droni ucraini avrebbe provocato un vasto incendio a Mosca. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando canali Telegram locali. In particolare le fiamme si ...E' il primo viaggio di un Pontefice nel paese a maggioranza buddista. Messaggio di auguri a Pechino e l'ennesimo messaggio di auspicio per la pace: "speriamo insieme" ...