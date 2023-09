(Di venerdì 1 settembre 2023) Washington, 1 set. (Adnkronos) – “Le forze ucraine hanno continuato le operazioni di controffensiva vicino a, nell’oblast di Donetsk, e nell’oblast occidentale di Zaporizhzhia il 31 agosto e, secondo quanto riferito, sono avanzate in entrambi i settori del fronte. Lo stato maggiore die il viceministro della difesa Hanna Malyar hanno riferito che le forze ucraine hanno continuato le operazioni offensive nelle direzionie Melitopol e hanno ottenuto un successo non specificato in direzione di Novodanylivka-Novoprokopivka (da 5 km a 13 km a sud di Orikhiv) nella parte occidentale Oblast’ di Zaporizhzhia”. Lo scrive l’Institute for the study of war (Isw).“Malyar ha anche affermato che le forze ucraine hanno ottenuto un successo non specificato nella direzione di– prosegue l’Isw – Il capo ...

Alla Russia mancano unità di 'fanteria d'élite' su cui un tempo faceva affidamento per condurre offensive su larga scala in. A rivelarlo è l'Istituto per lo studio della guerra (), secondo cui l'esercito russo ha rapidamente ridistribuito unità aviotrasportate d'élite nelle regioni di prima linea dove sono ...Alla Russia mancano unità di "fanteria d'élite" su cui un tempo faceva affidamento per condurre offensive su larga scala in. Lo ha scritto l'Istituto per lo studio della guerra (), secondo cui l'esercito russo ha rapidamente ridistribuito unità aviotrasportate d'élite nelle regioni di prima linea dove sono ...Lo scrive il think - tank Istituto per lo Studio della Guerra (), confermando che il fronte del sud è sempre più caldo. Oltre al conflitto di terra, c'è l'appendice del Mar Nero, dove Mosca ha ...

Ucraina: Isw, 'forze Kiev avanzano a Bakhmut e a Zaporizhzhia' La Gazzetta del Mezzogiorno

Washington, 1 set. (Adnkronos) – “Le forze ucraine hanno continuato le operazioni di controffensiva vicino a Bakhmut, nell’oblast di Donetsk, e nell’oblast occidentale di Zaporizhzhia il 31 agosto e, ...Il ministro degli esteri di Ankara Hakan Fidan incontra Lavrov. Mosca: “Lo schianto dell’aereo del capo della Wagner potrebbe essere stato provocato ...