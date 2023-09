Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Eris e Pirola, le duevarianti di Covid - ... la sfida delle regole, i rischi: i nostri approfondimenti Un anno di guerra in: gli ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Eris e Pirola, le duevarianti di Covid - ... la sfida delle regole, i rischi: i nostri approfondimenti Un anno di guerra in: gli ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Eris e Pirola, le duevarianti di Covid - ... la sfida delle regole, i rischi: i nostri approfondimenti Un anno di guerra in: gli ...

Ucraina: ha nuove armi a lungo raggio WIRED Italia

L'annuncio è arrivato con un videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky. Gli armamenti sarebbero in grado di raggiungere obiettivi a 700 chilometri ...Sono stati segnalati allarmi bomba in tutti gli istituti scolastici della capitale in occasione dell’inizio delle lezioni ...