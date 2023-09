Ucraina | 20 settembre summit all' Onu | ' atteso Zelensky'

"La morte di Prigozhin, la guerra in, l'instabilità politica in Africa: intervista a Piero Fassino" realizzata da Francesco Radicioni . L'intervista è stata registrata venerdì 12023 alle ore 19:18.Il 20, durante la settimana dell'Assemblea Generale Onu, l'Albania, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, ha organizzato un incontro sull'a cui è "attesa la partecipazione di ...PRIMO PIANO Dall'8 al 10Il conflitto ine l'Europa sono tra i temi degli incontri organizzati da Patria e Costituzione "Siamo entrati in un'altra fase storica. Per fare politica, è necessario interpretarla ...

Droni ucraini su cinque regioni russe. Kuleba: la controffensiva non sta fallendo, avanziamo - Al via esercitazioni di alleanza russa (Csto) in Bielorussia - Al via esercitazioni di alleanza russa (Csto) in Bielorussia RaiNews

Il 20 settembre, durante la settimana dell'Assemblea Generale Onu, l'Albania, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, ha organizzato un incontro sull'Ucraina a cui è "attesa la partecipazione ...L'Ucraina dovrebbe ricevere a metà settembre i primi 10 dei 31 carri armati Abrams promessi da Washington, come anticipa Politico citando un funzionario del dipartimento della Difesa americana e ...